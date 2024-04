LIVE Italia-Germania 1-5 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | doppio punto tedesco nel quarto end

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NORVEGIA DIDALLE 19.00 10.11: Ci sono tre stone tedesche aal centro della casa 10.08: Film già visto: due stone tedesche aal centro della casa, due guardie esterne dell’che prepara la tattica aggressiva ma finora non è riuscita a concretizzare 10.04: L’si è messa nelle condizioni di dover rischiare, di cercare l’errore dell’avversario che non arriva. Non cerca l’annullamento dell’end Retornaz, piazza la stone dietro la guardia, cercando di mettere in difficoltà l’avversario che non si fa intimorire, trova la bocciata e regala ilallache vola ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI curling DALLE 19.00 9.50: Italia costretta a prendersi il punto con la bocciata di Retornaz. Bottino magrissimo per ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Germania , partita valevole per la diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Germania , partita valevole per la diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

LIVE Juric in conferenza stampa presenta la partita con l’Empoli - Il Torino ha rilanciato la sua candidatura alle coppe europee dopo le ultime due vittorie su Udinese e Monza che gli hanno permesso di raggiungere il 9° posto portandosi a un solo punto dall’8°.torinogranata

Come vedere la finale di The Voice Senior in streaming dall'estero - Le indicazioni su come vedere in streaming dall'estero la finale di The Voice Senior di quest'anno: ecco la guida passo passo.punto-informatico

Stasera in tv, film e programmi di venerdì 5 aprile: The Voice Senior e Propaganda LIVE - I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Propaganda LIVE (La7) e Quarto Grado (Rete 4) ...corriere