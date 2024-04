LIVE Italia-Germania 1-3 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli azzurri provano a rialzarsi

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NORVEGIA DIDALLE 19.00 9.50:costretta a prendersi il punto con la bocciata di Retornaz. Bottino magrissimo per chi deve rimontare ma i tedeschi non hanno ancora sbagliato nulla: 1-3 9.45: Stone tedesca a punto a 4 tiri dalla fine del terzo end 9.43: Sempre due stone tedesche a punto dopo 8 tiri 9.40: Due stone tedesche a punto dopo 4 tiri del terzo end, guardie esterne per l’9.36: Non ci siamo!fallosi come mai prima in questo torneo. Altro errore di Retornaz che lascia una stone tedesca a punto. Altra mano rubata dellache sale sullo 0-3 9.35: La bocciata dei tedeschi lascia due stone teutoniche a pèunto quando ...

