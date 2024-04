LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Rochas ci prova da solo a 15 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

16.40 E vanno a riprendere anche: una ventina di secondi per loro, mentre dietro è rimasto ilGeoghegan Hart a fare l'andatura per Skjelmose! 16.39 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) è riuscito ad evadere dal gruppo portandosi dietro David De La Cruz, Gijs Leemreize (dsm-firmenich), Jordan Jegat (TottalEnergies). 16.38 Se ne va! Tuttoil transalpino! 16.37e Kwiatkowski sono gli ultimi a mollare: 8" per loro dopo il primo chilometro di salita. 16.35 Si inizia a salire e il vantaggio dei cinque cola a picco, quasi vengono ripresi. E lavora la UAE Team Emirates: Ayuso prepara l'attacco? 16.33 Johannes Staune-Mittet (Visma Lease a Bike), Remy(Groupama-FDJ), Michal ...