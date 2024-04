LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | non va via la fuga | tra poco la prima salita di giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Si continua ad andare fortissimo in testa alla corsa, con corridori che addirittura perdono le ruote in pianura, mancanopiù di dieci chilometri alle prime rampe delladi Urkiola. 14.24ora percorsa a velocità folli da gruppo, con la media di 54,2 km/h. Percorso che ha aiutato proponendo diversa discesa, ma ciò non toglie che lanon sia ancora partita nonostante numerosi tentativi. Mancano 115 km al traguardo. 14.21 Discesa e nuovo pezzo piano fino al primo passaggio sul traguardo di Amorebieta, dove inizierà un circuito da percorrere due volte caratterizzato dalle salite di Muniketagaina (3,4 km al 7,3%, con il finale che aumenta di pendenza) seguito da un ulteriore strappo. 14.18 Dopo questi chilometri in pianura ...