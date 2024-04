LIVE Fognini-Kotov 1-6 | 2-6 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | vittoria agevole per il russo | ligure con problemi fisici Giocherà Monte Carlo?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 13.00) LADI DARDERI-GIRON (3° MATCH DALLE 19.00) Si chiude qui lae il bellissimo torneo diper Fabio. A risentirci per la prossima partita, con un saluto sportivo e un ringraziamento! 17:23 Appena 77? di gioco per, che ha perso solo 5 punti con la prima di servizio mettendo a segno 4 ace. Con la seconda ha un misero 4/13, di poco migliore del 5/17 di. Bassissimo il rendimento con la prima per il, appena il 58%. Quattro i break del, nessuno per l’azzurro. 17:21 Rivedremo ...