LIVE Fognini-Kotov 1-6 | 2-6 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | vittoria agevole per il russo | ligure con problemi fisici Giocherà le quali di MonteCarlo?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 13.00) LADI DARDERI-GIRON (3° MATCH DALLE 19.00) 17:21 Rivedremonella giornata di domani nel 1° turno dificazioni a Monte-Carlo, se dovesse entrare come alternate o se dovesse ricevere l’invito da parte degli organizzatori. Vedremo però se l’azzurro se la sentirà di giungere nel Principato dove, ricordiamo, ha trionfato nel 2019. 17:19b.6-1, 6-2!molto netta per ilcontro unmai in partita, anche per via delle fatiche della settimana, partita sabato dalleficazioni. 40-15 Entra la prima, ...