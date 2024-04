LIVE Fognini-Kotov 0-1 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | iniziato il match! Ligure per cambiare volto alla sua stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-SONEGO (3°DALLE 13.00) LADI DARDERI-GIRON (3°DALLE 19.00) 1-0 Servizio e dritto. Senza problemi il moscovita nel 1° gioco. 40-0 Ace (1°). 30-0 Tre dritti poderosi die punto. 15-0 In rete il dritto di. Pavelal servizio 15:57 Azzurro che si è qualificato, e ha sconfitto Hugo Gaston in rimonta al 1° turno e la tds n.1 Laslo Djere al 2°. 15:55 Giocatori in campo! 15:54giocherà le qualificazioni di MonteCarlo (da domani) solo se perderà quest’oggi. In caso contrario, dovrebbe sperare che Gael Monfils entrimente nel tabellone principale ...