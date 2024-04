LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | Verstappen davanti | ma ottima Ferrari sul passo Alle 8 00 le FP2

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.36 A questo punto ci attende una FP2 davvero molto interessante. Ore 8.00 italiane. Per il momento vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamo a più tardi. Grazie e buon proseguimento di mattinata! 05.36 Si chiude qui, dunque, la FP1 di Suzuka. Doppietta Red Bull conche precede Sainz, confermando la bontà della RB20 sulla pista nipponica, ma lehanno letteralmente impressionato sulgara. 05.34 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 MaxRed Bull Racing1:30.056 4 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.181 53 Carlos SAINZ+0.213 3 4 George RUSSELL Mercedes+0.474 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.487 46 Charles LECLERC+0.502 3 7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.543 3 8 Oscar ...

