LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | prove libere alle 4 30 | inizia il weekend di Suzuka!

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.18 Vedendo la conformazione della pista nipponica, la RB20 sembra pronta per dominare la scena con il primo settore con lo “snake” (ovvero le iconiche curve in successione del tracciato) che sembra davvero dipinto a pennello per la monoposto di Milton Keynes. 04.15 Siamo giunti al quarto appuntamento del campionato e ci attende una tappa di estrema importanza. Dopo la doppiett ferrarista di Melbourne arriverà la risposta della Red Bull? 04.10 Buonanotte e benvenuti a! Tra 20 minuti scatterà ufficialmente ildel GP del! Come seguire lein tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GPBuongiorno e bentrovati alla ...