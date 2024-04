LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | primi giri cronometrati con gomma intermedia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.42 Adesso sta girando Guanyu Zhou: pioggia che è nuovamente cessata, ma asfalto che rimane umido a causa delle basse temperature. 8.40 Nuovamente tutti ai box quando mancano 20 minuti al termine della sessione. 8.38 1:40.946 per Tsunoda che fa segnare il miglior tempo con quasi un secondo di vantaggio su Ricciardo. 8.36 In pista anche Alexander Albon dopo un giro fatto da Valtteri Bottas. 8.35 1:42.304 per Yuki Tsunoda: è il primo giro cronometrato di questa sessione. Poi Ricciardo che è staccato di oltre quattro seconi. 8.34 Rientra subito Zhou, mentre gira per la seconda volta Ricciardo. 8.32 Rientra subito ai box Piastri: niente di fatto. Adesso in pista Zhou e Tsunoda. 8.30 In pista adesso Oscar Piastri con: il primo ad entrare con assetto da ...