LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | pochissima attività con gomma intermedia | pista bagnata

8.50 I meccanici della Ferrari stanno asciugando la zona di pit stop davanti al box: difficilmente qualcuno uscirà in questi ultimi minuti. 8.48 Questi gli unici due tempi cronometrati: 1 Yuki TSUNODA RB1:40.946 1 2 Daniel RICCIARDO RB+0.967 2 8.46 Ancora tutti ai box a circa un quarto d'ora al termine di una sessione che fondamentalmente finora non c'è stata. 8.44 Rientrato Zhou, gira Valtteri Bottas. Sono giri più che altro di perlustrazione. 8.42 Adesso sta girando Guanyu Zhou: pioggia che è nuovamente cessata, ma asfalto che rimane umido a causa delle basse temperature. 8.40 Nuovamente tutti ai box quando mancano 20 minuti al termine della sessione. 8.38 1:40.946 per Tsunoda che fa segnare il miglior tempo con quasi un secondo di vantaggio su Ricciardo. 8.36 Inanche Alexander Albon ...