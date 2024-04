LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | è Ferrari vs Red Bull a Suzuka | fra poco le FP2

Leggi tutta la notizia su oasport

7.48 Tra i piloti in attività, Lewis Hamilton è il più vincente incon ben quattro vittorie a cui ne va aggiunta una quinta per il successo al Fuji nel 2007. 7.44 Una vittoria che manca da tanto, troppo tempo per la: l'ultima affermazione risale al 2004 quando si impose Michael Schumacher. Verstappen ha già vinto due volte su questo tracciato. 7.40 Quando si parla di, si parla di Michael Schumacher: il pilota tedesco è quello ad aver ottenuto più vittorie in questo contesto (6) e più pole position (8). 7.36 Questi i tempi delle FP1: 1 Max VERSTAPPEN RedRacing1:30.056 4 2 Sergio PEREZ RedRacing+0.181 53 Carlos SAINZ+0.213 3 4 George RUSSELL ...