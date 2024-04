LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | cessa la pioggia a Suzuka | comincia l’attività

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.12con Lewis Hamilton! Gomma gialla per il sette volte campione del mondo. 8.10 Chi non comincerà sicuramente questa sessione è Logan Sargeant, vittima di un incidente abbastanza violento nelle FP1 che hanno causato diversi danni alla sua Williams. Un momento difficile per il pilota americano che potrebbe avere ripercussioni sul suo futuro in Formula 1. 8.08 L’unico pilota già nell’abitacolo è George Russell, mentre Verstappen chiacchiera serenamente con i suoi ingegneri. 8.06 Nessuno dei piloti è ancora salito in macchina, tutti ad osservare l’evoluzione delle previsioni meteo. 8.05 Non ci sono più ombrelli sulle tribune di, previsioni in miglioramento, bisognerà vedere quando riuscirà a drenare questo nuovo asfalto. 8.04 ...