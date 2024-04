LIVE Berrettini-Sonego 6-3 3-4 | ATP Marrakech 2024 in DIRETTA | fasi decisive del secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

4-3 Game. Con attenzione Lorenzo piazza un preciso dritto inside out in avanzamento che chiude il game. 40-30 Attacco delizioso con il rovescio in back del romano in stile Wimbledon. 40-15 In corridoio l'accelerazione con il dritto inside in di. 30-15 Ancora ACE del piemontese. 15-15 Arriva ilACE di. 0-15 CHE RECUPERO! Tocco strepitoso con il dritto incrociato nei pressi della rete del romano. 3-3 Game. Gran punto di Matteo, che disinnesca l'ottima discesa a rete dell'avversario con un pregevole lob in ...