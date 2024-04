Lite durante la registrazione di Amici | “Interviene un giudice a dividerli”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Non solo il ballottaggio per l’eliminazione e i nuovi ospiti, dalle anticipazioni della terza puntata serale diarrivano anche dei gossip su unatra due prof e tra una prof e un giurato. Pare infatti che a causa di un guanto di sfida lanciato a Mida, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini abbiano discusso pesantemente. Stando a quello che ha rivelato Superguida Tv ci sarebbe stata una litigata anche tra Anna e Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè sarebbe addirittura intervenuto per riportare la calma. Scoppia unaalle registrazioni di23. “Guanto Martina vs Mida sul bel canto sulle note de La donna cannone: viene annullato perché ritenuto non equo. Si scatena una immensatra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli litiga anche con Cristiano Malgioglio e Giofré deve ...

Tentato omicidio nel corso di una lite condominiale alle 19.30 di ieri in via delle Margherite, a Nettuno, vicino a Roma . Un 56enne è stato accoltellato al costato da un 46enne. Sul posto, oltre ai ... (gazzettadelsud)

Bevono vodka, poi la Lite furibonda per l’Ucraina: un decesso a Napoli - Kruk, rintracciato successivamente, ha ammesso di aver reagito a una provocazione. durante la Lite, Serhiy avrebbe affermato che la Russia dovrebbe “stare in tutto il mondo“, parole che hanno ...news.fidelityhouse.eu

Stress, perché non è uguale per tutti: ecco in chi può triplicare il rischio d’infarto - Esisterebbe una predisposizione genetica alla tensione emotiva. Con test psicologici si può scoprire chi è maggiormente esposto. Per mettere in ...repubblica

Litiga con lo zio durante festa di compleanno e spara colpi in aria - Scene da far west al centro storico della cittadina falisca. durante una festa di compleanno un 30enne ecuadoregno ha estratto una pistola e iniziato a sparare in aria. L’episodio ...ilmessaggero