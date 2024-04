Lite al Serale di Amici 23 | “Giofré ha dovuto dividerli” | gli spoiler della terza puntata

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nella giornata di ieri è avvenuta la registrazionedeldi23. Nessuna eliminazione e due allievi in ballottaggio, ecco le anticipazioni di SuperGuidaTV compresa una grandissimaaldi23: 'ha' Laè iniziata con Malgioglio che ha scelto la busta numero 2. Sono scesi in campo Anna Pettinelli con Raimondo Todaro contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il primo guanto di sfida ha generato un fortissimo litigio: Guanto Martina vs Mida sul bel canto sulle note de La donna cannone: viene annullato perché ritenuto non equo. Si scatena una immensatra Anna Pettinelli ...