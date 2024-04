Liste d’attesa | il piano delle Scotte per ridurle Esami | interventi | visite tornati ai dati preCovid

(Di venerdì 5 aprile 2024) Miglioramento organizzativo, aumento dei volumi di attività e analisi dell’appropriatezza prescrittiva sono le mosseper migliorare i tempi di attesa perchirurgici, così come richiesto dalla Regione. L’Azienda ospedaliero universitaria ha varato ilper abbattere ledi attesa, con risultati che negli ultimi tre anni hanno portato a recuperare e superare il volume di attività, del 2019. Il trend di aumento dell’attività ospedaliera è partito: le prestazioni per le primespecialistiche sono state 159.578 nel 2023, rispetto alle 147.321 del 2022 e alle 130.409 del 2021, risultando in crescita del +9,4% rispetto al 2022 e +22% rispetto al 2021. Nell’attività di ...

