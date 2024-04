L’isola a forma di barca nel centro di Roma | se la osservi con attenzione noterai anche la poppa e la prua

(Di venerdì 5 aprile 2024) La chiamano Tiberina ed èdi, un luogo dove perdersi tra leggende e aneddoti. Si trova a, immersa nel fiume Tevere, fa da collante tra le sue estremità, nord e sud. Tante le curiosità da sapere sull’isolotto: scopriamole insieme., Isola adi: la leggenda legata a TiberinaTiberina è da tutti conosciuta come una piccola terra caratterizzata dalla suadie tanti ospedali. Da principio, però, era un ottimo punto commerciale che a causa di una grave pestilenza, si trasformò in una terra di guarigione. LEGGI:–Ospedale Fatebenefratelli e la storia del morbo di K: l’epidemia che salvò la vita a molte persone Una leggenda ...

