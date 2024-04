L’Irpinia sempre più “vecchia” ma resta delle donne | i dati Istat

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDiminuisce ancora la popolazione residente in provincia di Avellino secondo il Censimento2024 con un trend cheinerosabimente negativo come altre zone interne della Campania, a partire dal Sannio. Peralla data del 5 aprie 2024 si contano 397 010 abitanti ( di cui 52 145 nel capoluogo) una percentuale maggiore, e questa non è una novità, del gentil sesso: sono 201 647 le femmine rispetto ai 195 363 maschi. Nel Censimento 2011 si contavano 429.157 abitanti e, in più, si registra un ulteriore accentuarsi del processo di inmento: l’indice diia (144,9%) aumenta rispetto al 2011 (116,1%), permanendo su valori di poco inferiori alla media nazionale (148,7%). Queste tendenze si riflettono nelle strutture familiari: ad una lieve crescita della ...