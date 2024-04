L' Iran adesso fa paura | chiusa l' ambasciata israeliana a Roma

A sorpresa la milizia amica di Teheran responsabile della maggioranza degli attacchi contro i soldati americani dal 7 ottobre a oggi ha promesso che non colpirà più gli Stati Uniti in medio ... (ilfoglio)

Iran, ayatollah Khamenei ai funerali dei soldati uccisi in Siria - (LaPresse) L'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, ha recitato nella Capitale la preghiera funebre islamica per sette membri della ...stream24.ilsole24ore

Borse europee in calo, pesano le tensioni tra Israele-Iran e timori Fed - Apertura in deciso ribasso per le Borse europee, sulla scia della flessione di Wall Street, con una Fed meno accomodante sull’ipotesi taglio tassi. A Milano il Ftse Mib apre a -1,24%, il Dax di Franco ...it.investing

Israele, tutto pronto per la rappresaglia dell’Iran - I funzionari di difesa e sicurezza israeliani hanno fatto filtrare alla stampa più di un’informazione sulle indicazioni riguardo a un potenziale attacco dell’Iran sul territorio ... via a una stagione ...formiche