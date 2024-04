L’invito dell’arcivescovo Accrocca in vista della Giornata Mondiale dei Bambini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAie alle Bambine dell’arcidiocesi Caro Bambino, cara Bambina, si avvicina la primaa te dedicata, in programma a Roma il prossimo 25 e 26 maggio. Sarà un’esperienza davvero bella, da vivere insieme a Papa Francesco. Ti scrivo quindi per dirti che anche l’arcidiocesi di Benevento sarà presente, domenica 26 maggio, alla celebrazione con il Papa in piazza S. Pietro. Utilizzando le parole del Santo Padre, mi rivolgo «personalmente, a te, perché “sei prezioso” agli occhi di Dio (Is 43,4), come ci insegna la Bibbia e come Gesù tante volte ha dimostrato». L’organizzazione centrale mette a disposizionenostra e delle altre diocesi vicine un treno che partirà dalla Stazione di Benevento e giungerà fino alla Stazione di S. Pietro. Ci pensi? Un treno speciale, tutto ...