L’instore tour dei La Sad | le date dei farmacopie per Odio La Sad

(Di venerdì 5 aprile 2024)dei La Sad parte oggi, insieme all’uscita del discoLa Sad. La band rivelazione del Festival di Sanremo 2024 comunica gli appuntamentiper il nuovo album di inediti disponibile da oggi nei negozi e negli store digitali. Si parte da Torino il 5 aprile per far tappa a Padova il 7 aprile e a Bologna nello stesso giorno ma in orario serale. L’8 aprile, i ragazzi dei La Sad firmeranno le copie dell’album a Roma (Discoteca Laziale) per poi passare per Milano il 9 aprile (Mondadori, Piazza Duomo). Il 10 aprile saranno a Napoli e l’11 a Bari, ultimo appuntamento al momento previsto. Il trio formato da Theø, Plant e Fiks ha lavorato anche con alcuni colleghi. All’interno dell’album ci sono infatti collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari, Rose Villain, Articolo 31, Bnkr44, Naska e ...