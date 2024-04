L’influenza aviaria arriverà presto alle persone? Siamo pronti?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 5 aprile 2024) Influenza: una minaccia imminente per l’uomo? Le epidemie di influenzatra le mucche da latte in diversi stati e almeno un’infezione tra un bracciante agricolo in Texas hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità che il virus possa rappresentare la prossima minaccia per le. Il virus delH5N1 è altamente patogeno, capace di causare malattie gravi e morte. Tuttavia, il rischio per leè attualmente limitato al contatto diretto con animali infetti, e non al contagio interumano, come confermato dautorità federali. Rischio limitato, ma situazione monitorata Secondo la dottoressa Demeter Daskalakis, direttrice del Centro nazionale per L'articolo proviene da News Nosh.