L’indagine degli studenti La voce dei nonni soli | Dateci una mano in più

(Di venerdì 5 aprile 2024) Viaggio fra gli over 65 a Vimercate, sotto la lente la domanda di servizi sanitari. Un tema caldissimo. A tastare il polso alla categoria sempre più numerosa, una classe, la 4° B del Floriani, e Cittadinanzattiva, a fianco dei pazienti. Prima hanno tracciato una mappa dell’offerta poi quella dei bisogni, in cima al libro bianco, "assistenza domiciliare, telemedicina e un numero di telefono al quale rivolgersi per ogni necessità". Sono queste le richieste più pressanti, "alle quali dare una risposta", spiega Pippo Natoli, coordinatore dello sportello salute. Giovani e tutor, ci sono anche Marinella Guzzi e Maria Mariotti, hanno scattato la fotografia dei, con alcuni dati che fanno riflettere: il 40,8% non riesce a curarsi come vorrebbe, "e qui è il problema", il 63,1% usa le prestazioni della farmacia, il 67% vive con il coniuge. In un’ottica ...