L' incontro | a bordo piscina Con una capsule collection che si preannuncia come la più attesa della stagione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Splash. Victoria Beckham si tuffa, letteralmente, in una nuova avventura fashion. Per la prima volta, vestendo i panni di Mango: è proprio il marchio spagnolo a chiamarladesigner d’eccezione. Victoria Beckham: «Il miglior regalo che David mi abbia mai comprato». Di cosa si tratta? X Leggi anche › La nuova collezione jeans di Mango ...

A 104 anni dal Brasile a Cesena per incontrare la nipote - Oltre 9mila chilometri di distanza e 15 ore di volo per nonna Nelcy, che ha deciso di visitare per la prima volta l’Italia dopo che una delle sue nipoti, Luisa De Brochado Amaral, ha sposato nel ...corrierecesenate