L' inchiesta a Bari | ' così ci pagavano per il voto'

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ci sono due testimoni ascoltati durante le indagini che svelerebbero il presunto sistema per raccogliere voti e che è stato rivelato dall'della procura diin cui è indagata l'ormai ex assessora regionale del Pd Anita Maurodinoia.in cui sono coinvolti tra gli altri suo marito, Sandro Cataldo e il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, entrambi ai domiciliari. Si tratta di un padre e una figlia che il 4 ottobre del 2020 riferiscono agli inquirenti "dettagliatamente le modalità di esecuzione della condotta criminosa". I due testimoni consegnano anche un numero di telefono riferendo che una donna li aveva contattati "una settimana prima delle elezioni per chiedere loro di passare dal comitato" elettorale. In quell'occasione i due consegnano i documenti e ricevono "le indicazioni sulda ...

Conte avverte Schlein: “Il Pd ritiri accuse slealtà o sarà difficile collaborare” - Il caso Bari rischia di allargarsi e far saltare del tutto il cosiddetto ... che "se la situazione si fosse compromessa e che se ci fossero state nuove inchieste non saremmo stati disponibili a far ...repubblica

