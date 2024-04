L’imprenditoria bergamasca innamorata di Donizetti | donati alla Fondazione oltre 15 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bergamo. Per la cultura a Bergamo si investe 10 volte di più rispettomedia nazionale. È quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero della Cultura legati alle donazioni Art Bonus, lo strumento governativo per favorire il sostegno dei privati al finanziamento della cultura, con agevolazioni fiscali del 65% in tre anni. In proporzione, i numeri bergamaschi spiccano per positività rispetto a quelli nazionali. Se in Italia, dal 2014, sono stati raccolti 914da 40.000 mecenati, a Bergamo sono stati ricavati circa 21di, pari al 2,3% nazionale. Città di pari dimensione ottengono in media 10 volte meno. Interessante è lo scenario cittadino: accanto ai 5,4dii raccolti in Art Bonus dTeatro ...