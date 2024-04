Limite studenti stranieri | perché è inattuabile

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’ho detto e lo ribadisco ancora una volta: sono totalmente in disaccordo con la decisione assunta dal dirigente dell’Istituto comprensivo di Pioltello di sospendere le attività didattiche il prossimo 10 aprile per consentire ai tantidi fede islamica di poter festeggiare la fine del Ramadan.si tratterà anche di una scelta orientata al pragmatismo, essendovi nell’istituto milanese circa il 40% di alunni musulmani, ma il tanto richiamato principio della laicità della Scuola non può valere solo ed esclusivamente per i simboli della cristianità, e poi d’improvviso venir meno se di mezzo c’è l’Islam. Serve coerenza. Soprattutto da parte di chi è sempre tanto celere ad urlare a gran voce al laicismo e a scandalizzarsi per un presepe nell’androne di una scuola. Si badi bene, però: quanto appena asserito non equivale a dire che l’unica ...