Lille-Marsiglia | Ligue 1 | diretta tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di venerdì 5 aprile 2024)è una partita valida per la ventottesima giornata di1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche,tv e. Grazie ad una doppietta del kosovaro Zhegrova ilvenerdì scorso è riuscito a fare suo il sentitissimo derby con il Lens (2-1), confermandosi impeccabile tra le mura amiche. Nessuno, dopo 30 giornate di1, ha collezionato più punti dei Dogues (30) nei match casalinghi, neppure l’inarrivabile PSG. Fonseca – IlVeggente.it (Lapresse)Il successo ottenuto ai danni degli eterni rivali è indubbiamente preziosissimo. La squadra guidata dall’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca ha potuto consolidare il quarto posto, che da quest’anno mette in palio un pass per i ...

