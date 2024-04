Ligue 1 | il Lille vince 3-1 | Marsiglia lontanissimo dalla Champions

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ilil secondo scontro diretto consecutivo. Dopo aver battuto il Lens, la squadra di Paulo Fonseca batte 3-1 anche ile sale al terzo posto in classifica a 49 punti, a pari punti col Monaco, impegnato domenica col Rennes. Terzo ko di fila per l’OM, che vede allontanarsi ulteriormente le chance diLeague: ilè fermo a 39 punti ed è attualmente settimo. Al 54? è David a sbloccare il risultato su calcio di rigore. Al 71? Cabella raddoppia, ma un autogol di Ismayli all’81’ riapre tutto. All’84’ Gudmundsson firma il gol del 3-1 e chiude i giochi. Nel prossimo turno ildovrà vedersela con lo Strasburgo, mentre ilfarà visita al Tolosa. Laè sempre più un miraggio per il ...

