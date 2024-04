Lido Tre Archi | si barrica in casa e minaccia di uccidersi lanciando piatti e uova contro le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Fermo, 5 aprile 2024 - “Voglio il mio medico o mi uccido”. Prima questa richiesta e poi, dopo essersito in, un lancio inllato di oggettichiunque provasse ad avvicinarsi. L’allarme è scattato questa notte in un appartamento al secondo piano di una palazzina diTre, situata in via Nenni, 16 e a tenere in scacco polizia, vigili del fuoco e 118, è un giovane tunisino appena uscito dal carcere. Nonostante i tentativi di mediare da parte degli uomini della questura la situazione e tutt’ora invariata. L'uomo, agli arresti domiciliari, si èto inin un appartamento diTredi Fermo (Zeppilli) Il giovane nordafricano ha dato in escandescenza nella notte iniziando ...