L’iconica New Balance 1500 compie 35 anni | ora è caccia all’edizione limitata

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 aprile 2024) “La cosa più vicina alla scarpa da corsa perfetta”. Nel 1989, all’apice del boom del running, Newlancia la sua silhouette di punta per la corsa: la. Trentacinquedopo, aprile 2024, il brand torna a celebrare uno dei suoi più grandi successi di design di precisione, con la Serie35thversary Made in the UK Edition. La rivoluzionaria silhouette nasce da un processo di progettazione in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) durato tre. Nell’incessante ricerca del progresso tecnologico, il modellopresenta un nuovo cuscinetto per l’accelerazione nella parte anteriore dell’intersuola, abbinato a una suola ENCAP in un’esclusiva capsula per il tallone, per creare un’esperienza di performance unica. Fonte: ...