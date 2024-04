(Di venerdì 5 aprile 2024) Domani alle 16 nella, in Corso Carducci, è in programma ildel(partecipazione gratuita). Ilè una creatura ibrida, metà orso e metà bufalo. Ci sono una volpe, una civetta e un serpente che non ne hanno mai sentito parlare. Un topolino allegro e gioiso, ma soprattutto molto furbo. Una narrazione capace d’insegnare con semplicità che non è necessario usare la violenza per difendersi dai pericoli della vita, ma una spiccata arguzia e intelligenza nelle azioni e nelle parole.

Le prime immagini della libreria Mondadori che aprirà in Galleria Umberto a Napoli . Sarà uno degli store più grandi della città.Continua a leggere (fanpage)

Libreria Mondadori. Laboratorio del Gruffalò per i bambini - Domani alle 16 presso la Libreria Mondadori si terrà il laboratorio del Gruffalò, creatura ibrida metà orso e metà bufalo. Un topolino furbo insegna che l'arguzia è più efficace della violenza contro ...lanazione

Libri, Mondadori guarda Lattes e sbarca nelle webnovel - fantasy e crime, suddivise in brevi ma numerosi episodi Mentre si tratta per acquisire la casa editrice torinese Lattes, particolarmente attiva nella scolastica (ma al momento non ci sono ...italiaoggi

Mondadori nelle web novel lanciando l'app Narae - Il gruppo editoriale presieduto da Marina Berlusconi, tramite la Mondadori Libri spa, è entrata in una startup per sviluppare a livello europeo il mercato delle webnovel. Le webnovel sono una forma di ...milanofinanza