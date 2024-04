L’Eredità 5 aprile 2024 | Riccardo alla ghigliottina non indovina la parola

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nella puntata di quest’oggi – 5– è arrivato al gioco finale de, rappresentante di vini. Il campione s’è ritrovatoa concorrere per la cifra di 25.000 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Parlato Vero Olio Gruppo Suo Padre. Dopo un breve tempo di riflessione (come fattogli notare da Liorni) il campione ha scritto sul proprio cartoncino posto sul lingotto laTutto – ispirato specialmente dall’ultimaindizio. Ma non era Tutto lascelta dagli autori ma Ritratto. Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati ...

Primo Mazzolari: il 7 aprile messa a Bozzolo, il 13 convegno a Brescia sul rapporto tra il sacerdote, la politica e la Democrazia cristiana: ...l'intento di promuovere una riflessione sulle possibili modalità di valorizzazione dell'eredità mazzolariana nell'attuale contesto sociale e politico". La messa che verrà celebrata domenica 7 aprile (...

Yes I knowmy way, concerto per Pino Daniele mercoledì 10 a Benevento: ...di onorare la figura di Pino Daniele e di promuoverne l'eredità ... vivere cioè l'esperienza di una vera audizione, per aggiudicarsi ...aggiudicarsi la partecipazione allo Spettacolo finale del 10 aprile,...