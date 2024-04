“Lei ha detto sì | ci sposiamo” La bellissima coppia vip dello sport annuncia il matrimonio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladi super vip ha deciso di compiere il passo più grande. Infatti, è arrivata la proposta die la risposta di lei è stata decisamente affermativa. Entrambi hanno postato le immagini del momento speciale sui rispettivi profili Instagram e la notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Gioia enorme per tutti i loro fan, che aspettavano solo questo. L’annuncio meraviglioso ha colto tutti di sorpresa, infatti nessuno aveva pensato che potesse esserci questa novità imminente. Lavip, giunta ormai al terzo anno da fidanzati, ha voluto fare il passo successivo e la proposta diha incantato tutti. Lei ha sfoggiato un sorriso contagioso, a testimonianza del fatto che vuole sposarlo a tutti i costi. Leggi anche: “Si è sposata in spiaggia”. Nozze da sogno per la vip: si è ...