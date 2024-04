Legata a un albero incinta | stuprata | umiliata dall’uomo che amava | la terribile vicenda finisce in aula

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024) Picchiata fino ad abortire,di continuo. È la storia di una donna di 27 anni, residente a Muggiò (Monza e Brianza), che ha subito violenze fisiche e psicologiche da parte del suo ex compagno, un uomo di 35 anni da Casirate d’Adda. Quest’uomo, già noto alle autorità per essere presumibilmente coinvolto in rapine a mano armata, è stato incarcerato a maggio dell’anno precedente. Le violenze iniziate dopo la convivenza La coppia si era conosciuta su Facebook nell’agosto del 2022 e poco tempo dopo aveva iniziato a vivere insieme. Tuttavia, con la convivenza sono iniziati episodi di violenza, che includevano umiliazioni, insulti, tentativi di strangolamento, segregazione domestica e violenze fisiche estreme. Il marito imponeva regole rigide sulla vita quotidiana della donna, limitando la sua libertà personale e sociale in modo ...