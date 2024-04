(Di venerdì 5 aprile 2024) L'americana hato in marzo 303.000di lavoro, ben oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 214.000. Il tasso diè scesa al 3,8% dal 3,9% di febbraio.

L'economia americana è cresciuta del 3,4% nel quarto trimestre , in rialzo rispetto al 3,2% della seconda stima del pil. (quotidiano)

Quattro anni fa, Donald Trump ha perso le Elezioni contro Joe Biden di 7 milioni di voti, ma è andato vicinissimo alla riconferma grazie alla sua strategia di puntare su alcuni stati importanti per ... (ilgiornaleditalia)

L'economia Usa crea 303.000 posti, disoccupazione al 3,8% - L'economia americana ha creato in marzo 303.000 posti di lavoro, ben oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 214.000. Il tasso di disoccupazione è scesa al 3,8% dal 3,9% di febbraio.ansa

Yellen: i sussidi cinesi mettono in pericolo l’economia mondiale - Il Segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha avvertito che i sussidi cinesi all’industria mettono in pericolo l’economia mondiale.periodicodaily

A2a rafforza welfare con 120 milioni per mamme e papà gruppo - Il piano prende in considerazione tutte le dimensioni della genitorialità e si sviluppa lungo tre direttrici: Tempo, Supporto economico e Cultura». L'accordo prevede per tutte le mamme un mese ...notizie.tiscali