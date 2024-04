L’eco di Malta | storie di battaglie | di fughe | di approdi e di naufragi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024)di, un viaggio tra passato e presente in una terra a metà strada tra l’Africa e l’Europa Non lontana dall’Africa, già in Europa, ma non del tutto. In pieno Mediterraneo, questo è certo:, la più grande delle isole dell’arcipelago maltese, narra tantein una lingua tutta sua, che mescola echi normanni, arabi, latini e naturalmente, britannici. La più immediata delle sue attrattive è senz’altro il mare dalle gradazioni più intense che, con la complicità di un clima sempre gradevole, richiama da sempre tanti visitatori, non solo per vacanze balneari. Puntare ai volumi alti, come quelli della musica delle discoteche di Paceville, dei drink bevuti nei bar di Sliema, delle risate dei ristoranti di St. Julian, di improbabili, seppur possibili, vincite nei Casinò di Dragonara o Portomaso, è un ...