Lecce | possibile impresa con il Milan? Il dirigente ci crede e lo esprime così

(Di venerdì 5 aprile 2024) Stefano Trinchera, direttore sportivo del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida contro ildi sabato 6 aprile

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Lecce contro la capolista (itasportpress)

Lecce-Inter in programma quest’oggi alle 18, oltre a Simone Inzaghi anche Roberto D’Aversa cambierà molto. Ecco la probabile formazione secondo Tuttosport dei salentini. PROBABILE – Il Lecce ... (inter-news)

Pioli “Concentrati su gara col Lecce, poi testa alla Roma” - MILANO (ITALPRESS) - "Siamo concentrati sulla gara di domani contro il Lecce; poi penseremo alla sfida di Europa League contro la Roma. In questo ...vocedimantova

Musica nei luoghi iconici del Salento: presentato il festival “Classiche Forme” - Torna l’appuntamento con la rassegna internazionale fondata e diretta dalla pianista Beatrice Rana. L’ottava edizione tra Lecce, Casamassella, Supersano e Corigliano d’Otranto dal 14 al 21 luglio ...lecceprima

Loftus-Cheek squalificato per Milan Lecce, Pioli ha l’antidoto: «Lui può giocare al suo posto» - Le sue parole in conferenza Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Lecce. Di seguito le sue parole sul possibile sostituto di Loftus-Cheek, squalificato ...milannews24