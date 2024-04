Lecce | maglie messe all’asta per beneficenza a fondazione Nadia Toffa

Lavoro , sono 329 - per un totale di 998 posti - gli annunci pubblicati da Arpal e relativi a offerte di Lavoro tra Lecce e provincia. In cima il settore turistico, con 251 posizioni aperte, e il... (quotidianodipuglia)

Lecce, la squadra regala 5 maglie alla Fondazione Nadia Toffa: verranno battute all'asta - Sono quelle di Krstovic, Dorgu, Kaba, Gendrey e Oudin. Le prime tre sono quelle indossate in Empoli-Lecce, finita 1-1, le restanti sono quelle indossate nell’ultima partita disputata lo scorso 1 april ...lagazzettadelmezzogiorno

NEWS - Ritrovate le maglie rubate al Montevarchi Calcio, 2 denunciati - Ritrovate dalla polizia con una perquisizione le maglie rubate all'Aquila Montevarchi, gloriosa societa' calcistica fondata nel 1902, la sera del 23 marzo quando i ladri trafugarono il materiale gia' ...napolimagazine

Minore aggredito prima di Lecce-Napoli, irrogati 2 Daspo per due Leccesi - Lecce – In riferimento all’aggressione subita da 5 supporter della Roma in trasferta a Lecce per assistere all’incontro di calcio Lecce-Roma, avvenuta presso il Foro Boario la mattinata del 1° aprile ...leccezionale