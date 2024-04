Lecce | Blin | “Leao un giocatore di livello molto alto | con il Milan…”

Due settimane di pausa per lavorare in serenità dopo aver ritrovato i tre punti ma soprattutto per assimilare i dettami di mister Gotti in... (calciomercato)

Le parole di Alexis Blin , centrocampista del Lecce , in vista della sfida di Serie A contro il Milan. I dettagli Alexis Blin ha parlato ai microfoni di Radio Serie A in vista di Milan- Lecce . ... (calcionews24)

Lecce – Gotti sfida ancora una big: “Intensità e concentrazione per provare a scalare la montagna Milan”. I convocati - Dopo la Roma il Lecce si troverà ad affrontare un'altra squadra di alta classifica, il Milan. I giallorossi per cercare punti dovranno per forza di ...salentosport

Blin lancia la sfida al Milan: «Siamo messi bene, ci aspetta una bella partita» - Le sue parole in vista della gara di domani Alexis Blin, centrocampista del Lecce, ha rilasciato un’intervista a Radio Serie A in vista della sfida contro il Milan. Blin – «Siamo messi bene e sabato ...milannews24

Milan-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Pioli ritrova dalla squalifica Theo Hernandez, ma non ci sarà Loftus-Cheek, fermato dal Giudice Sportivo: possibile l'avanzamento di Bennacer sulla trequarti. Kjaer è tornato in gruppo, ma in difesa ...repubblica