Le ultime | molti i dubbi | a partire dai pali con Ravaglia e Skorupski Sam vede Frosinone più lontana Per Thiago tanti ballottaggi aperti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sam Beukema prosegue l’allenamento differenziato a tre giorni dalla trasferta di: l’olandese viene monitorato giornalmente dallo staff medico rossoblù, ma è ormai ai box da una settimana a causa di un’infiammazione tendinopatinea agli adduttori della coscia, ergo, anche qualora oggi dovesse tornare a disposizione, difficilmente sarà possibilerlo nella lista dei convocati per la prossima partita. Tenuto conto di come Motta raramente schieri giocatori al cento per cento e preferisca non prendere rischi su calciatori non al massimo della condizione, è probabile che asi presenti nuovamente con Lucumi e Calafiori al centro della difesa, con Posch a destra.o aperto tra Lykogiannis e Kristiansen a sinistra, anche in virtù del feeling naturale tra Saelemaekers e il greco su quella ...