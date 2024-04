Le tre giravolte di Antonio Decaro sulla mafia in città | il sindaco cade nel ridicolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo le quattro versioni fornite dalla premiata ditta Emiliano&rispetto alle presunte anomale “chiacchierate” con la famiglia Capriati (dialogo con la sorella del boss, anzi dialogo con il boss in persona, anzi nessun dialogo, anzi dialogo in piazza con alcuni “ragazzi”...), ecco arrivare le tre versioni scodellate in pochi giorni dal solodi Barisul problema delle infiltrazioni criminali in. Ripercorriamole in una ideale sessione alla moviola. Prima versione. Nel momento in cui il Viminale annuncia una serie di accertamenti previsti dalla vigente normativa antisi abbandona a un'autentica sceneggiata, roba da Mario Merola dei tempi d'oro: lacrime, tifo (più o meno organizzato), faziosità, rabbia, spirito ...