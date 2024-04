Le tendenze country per i capelli | le acconciature della primavera estate 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sui social network, in particolare su Instagram e TikTok, spopola da tempo la tendenza Cottagecore, abbracciata, anche idealmente, da coloro che desiderano il ritorno a una vita agreste, più semplice e genuina, fatta di paesaggi naturali, atmosfere romantiche, buon cibo fatto in casa. Non è difficile pensare che abbia inciso il successo di serie in costume come Yellowstone o il revival di telefilm cult come La casa nella prateria, con tanto di pagine social che contano un seguito crescente di follower. Il trend dal sapore rustico e campagnolo ha contagiato vari ambiti come la moda e il design, ma anche l’hair styling. Per lae l’, come è già accaduto, del resto, qualche stagione fa, tornano stili e pettinature ispirati al mondo bucolico, rivisitati con un tocco più contemporaneo. Star Influenze e suggestioni ...