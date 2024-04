LE STORIE CHE RACCONTANO LE NOSTRE PIETRE

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il linguaggio dei simboli Nicoletta Maioli, architetto, Presidente della Sezione Toscana dell’Istituto Italiano dei Castelli ha, fra gli interessi a lei più cari, lo studio del linguaggio dei simboli, in un’attenta rielaborazione di numerose fonti1. “” le troviamo disseminate dai tempi più antichi in luoghi naturali, in ambienti realizzati dall’uomo, attraverso scavi, e la loro interpretazione crea la corretta lettura del luogo, dell’edificio, nel quale li abbiamo reperiti. Ma è certo la luce il “primo costruttore delle cose, della sfera del cosmo, che da un punto come un singolo atomo primigenio esplose per espandersi in ogni direzione”. E di questa suggestione fra l’altro la Maioli ci propone un simbolo sumerico che sembra precorrere gli ultimi studi astronomici: l’idea che da un punto, un singolo atomo primigenio esploda per espandersi in ogni direzione. Gli antichi popoli, (e vi ...