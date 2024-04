Le spiagge italiane diventano blu | l’affascinante fenomeno delle Velella Velella

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le, creature misteriose e affascinanti, stanno tornando a popolare le acquein questo periodo primaverile. Il, che si ripete annualmente, ha attirato l’attenzione degli esperti e del grande pubblico, suscitando curiosità e domande sulla loro natura e sulle implicazioni ambientali. Secondo Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn e esperto di zoologia, lesono come le rondini della primavera: arrivano dal mare profondo in primavera e ritornano come meduse all’inizio dell’estate. Questo ciclo annuale di risalita dalle profondità marine è unnaturale che avviene regolarmente in questa stagione. Nonostante la descrizione di Linneo ...