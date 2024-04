Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 aprile | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 5 aprile 2024) Gli arresti a Bari e la spaccatura Pd-M5s in Puglia, il condono edilizio a cui pensa la Lega di Salvini, le tensioni Usa-Israele e il voto di sfiducia contro Santanchè non passato alla Camera sono tra le notizie in apertura più riprese dai maggiori giornali nazionali