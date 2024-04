Le previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma: Tempo stabile durante la giornata con cieli sereni o poco sia al mattino che nelle ore pomeridiane, salvo delle foschie al primo mattino. In serata non sono previste variazioni con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +8°C e +23°C.: Cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature comprese tra +9°C e +25°C. Lazio: Tempo stabile al mattino su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, ma anche locali addensamenti bassi e foschie su coste e pianure. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.: Tempo stabile su tutta la regione ...