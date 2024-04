Le nuove accuse di Angelina Jolie a Brad Pitt | “Le violenze fisiche iniziate ben prima del 2016”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 aprile 2024) Stando a quanto riporta Page Six, gli abusi fisici dii nei confronti dell'ex moglie siano iniziati "ben" dell' episodio del 2016. In quell'occasione, durante un volo, la star avrebbe afferratoper la testa e preso per il collo uno dei figli.