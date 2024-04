Le Nike Astro Grabber SP x Bode usciranno molto prima del previsto - Se inizialmente si vociferava che la collezione Bode x Nike Astro Grabber SP sarebbe uscita verso la fine dell'anno, in realtà il lancio è previsto per il 1° maggio tramite Bode, Nike, l'app Snkrs e ...gqitalia

The Bode x Nike Astro Grabber SP is dropping a lot sooner than expected - While the Bode x Nike Astro Grabber SP collection was initially rumoured to release sometime towards the end of the year, it's actually scheduled to drop on May 1 via Bode, Nike, the Snkrs app, and ...gq-magazine.co.uk

Listen to Episode 1210 of 'The Complex Sneakers Show' - Here, he tells the story of his life in the industry and how he ended up at Vans. Also, cohosts Joe La Puma, Brendan Dunne, and Matt Welty discuss Bode x Nike Astro Grabbers and try not to discuss the ...complex